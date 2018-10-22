Ahmet Ağaoğlu, Onur ve Pereira'ya plaket verdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği maçın öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu, kaleci Onur Recep Kıvrak ve Pereira'ya plaket verdi. Başkan Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bordo-mavili kulüpte 200. maçına çıkan Onur ile 61. maçına çıkacak olan Pereira'ya plaket vererek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.