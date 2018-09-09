Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici olayı olmasaydı Yusuf Yazıcı Samsunspor’a gidiyordu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet AğaoğluYusuf Yazıcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Uzun süreli plan ve program yapmalısınız. Altyapıyla alakalı olarak çok ciddi bir yapılanma yapmak zorundayız. Her kulübün yapması lazım. Yusuf ve Abdülkadir’in çıktığı altyapıdan başka biri çıkamaz mı? Mehmet Ekici olayı olmasaydı, Yusuf Yazıcı Samsunspor’a gidiyordu. Bunu biliyor musunuz? Bu durum böyle. Altyapıya bakış açımız belli. 3 menajere harcadığın parayı altyapıya harcarsınız. Altyapıdan verim almalısınız. Kamuoyunun da bunu desteklemesi lazım. Bir tane yıldız getiremediniz diyenlere cevabım belli. “Kafanızı gökyüzüne çevirin” dedim. Öyle eleştiriler geldi ki hazmetmek mümkün değil. Altyapıya yatırım yapacaksınız ve bunu futbol kamuoyu da destekleyecek. Bu gerekiyor.

Ajansspor