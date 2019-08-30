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Ahmet Ağaoğlu:, "Çekebileceğimiz en iyi kurayı çektik"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde yer aldıkları C Grubu için, çekebilecekleri en iyi kurayı çektiklerini belirterek, hata yapmadıkları takdirde gruptan çıkma şanslarının bir hayli yüksek olduğunu söyledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:38
Ahmet Ağaoğlu:, "Çekebileceğimiz en iyi kurayı çektik"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde yer aldıkları C Grubu için, çekebilecekleri en iyi kurayı çektiklerini belirterek, hata yapmadıkları takdirde gruptan çıkma şanslarının bir hayli yüksek olduğunu söyledi.


Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu’nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, grupların değerlendirmesini yaptı. Çekebilecekleri en iyi kurayı çektiklerini belirten Ağaoğlu, "Getafe’yi çok fazla bilmiyorum ama Basel ve Krasnodar bizim kalitemizde, bizim ayarımızdatakımlar. Hata yapmadığımız takdirde, Yunanistan ekibi AEK karşısında ilk yarıda oynadığımız futbolu oynamadığımız takdirde gruptan çıkma şansımızın bir hayli yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.


Avrupa Ligi’nin Trabzonspor açısından çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, "UEFA’da grup aşamasına katılmadan önce oynadığımız Sparta Prag ve AEK takımları çok güçlü takımlardı. Hem lig ve hem Avrupa’da oynadığımız maçlar bizi yordu. Milli takım arası takımın dinlenmesine, toparlanmasına ve taşların yerine oturması anlamında iyi gelecek. Uzun zamandır bu heyecandan uzaktık. Motivasyon anlamında bu bize iyi gelecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:38
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