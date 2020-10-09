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Dünya Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Dünya

Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:56:00 -
Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

İran Araştırmaları Merkezi, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir röportaja imza attı.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin konuşan Ahmedinejad, tıpkı mevcut İran yönetimi gibi yaşananların barış ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ahmedinejad yaptığı açıklamada, "Bir sorun varsa diyalog şeklinde çözülebilir. Savaş kime yarar sağlar? Kimseye yarar sağlamaaz. Başka ülkeler yaşananlardan dolayı şu an mutlulardır. Kanaatimce savaşların bir yararı yoktur. 30 yıldır süren kriz savaş ile çözülmez. Bölge devletleri bir araya gelse sorun belki çözülür ama herkes kendi başına hareket ediyor. İran, Türkiye ve Suudi Arabistan yani herkes. Bir araya gelsek ve şart koşsak sorun çözülebilir. Ama sorun çözmeye hiçbir zaman odaklanmadı. Kimin nerede hakkı ve toprağı varsa iade edilmeli. Her taraftan insanlar değerlidir. Bölge ötesi güçler bu sorunların çözülmesini maalesef ki istemiyor" dedi.

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