Ahmed Davudoğlu Hoca’yı rahmetle yâd ediyoruz

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1912 yılında Bulgaristan’ın Deliorman bölgesindeki Şumnu vilayetine bağlı Kalaycıköy’de dünyaya gelen Davudoğlu, 1945’te Türkiye lehine faaliyette bulunacak bir casusluk örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanarak ağır işkencelere maruz kaldı ve hapse atıldı. Tehditler sonucu 31 Aralık 1949’da ailesi ile Türkiye’ye göç etti. Ömrünü İslam’ın hakikatlerine ve doğru anlaşılmasına adayan Davudoğlu, öğrencilerini Ehl-i Sünnet inancına göre yetiştirdi. Kur’an-ı Kerim ve Sahih-i Müslim’in mütercimi olan Davutoğlu, inançlarına bağlı, yaşayışındaki sadelik ve alçak gönüllülüğü ile temayüz eden bir İslam âlimiydi. Davudoğlu’nun, Kur-an meali, hadis ve fıkıh alanında birçok eseri bulunuyor. Hayatı boyunca Müslümanlara yol gösteren, günümüzdeki birçok âlimin hocalığını yapan hocaların hocası Davudoğlu Hoca, 7 Nisan 1983’te ruhunu Rahman’a teslim etmişti.