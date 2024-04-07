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Aktüel Ahmed Davudoğlu Hoca’yı rahmetle yâd ediyoruz
Aktüel

Ahmed Davudoğlu Hoca’yı rahmetle yâd ediyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-07 12:16:00 -
Ahmed Davudoğlu Hoca’yı rahmetle yâd ediyoruz

Son devrin değerli âlimlerinden, Osmanlı ulemasının son temsilcisi Ahmed Davudoğlu Hoca, Hakk’a irtihalinin 41. sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor.

HABER MERKEZİ

1912 yılında Bulgaristan’ın Deliorman bölgesindeki Şumnu vilayetine bağlı Kalaycıköy’de dünyaya gelen Davudoğlu, 1945’te Türkiye lehine faaliyette bulunacak bir casusluk örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanarak ağır işkencelere maruz kaldı ve hapse atıldı. Tehditler sonucu 31 Aralık 1949’da ailesi ile Türkiye’ye göç etti. Ömrünü İslam’ın hakikatlerine ve doğru anlaşılmasına adayan Davudoğlu, öğrencilerini Ehl-i Sünnet inancına göre yetiştirdi. Kur’an-ı Kerim ve Sahih-i Müslim’in mütercimi olan Davutoğlu, inançlarına bağlı, yaşayışındaki sadelik ve alçak gönüllülüğü ile temayüz eden bir İslam âlimiydi. Davudoğlu’nun, Kur-an meali, hadis ve fıkıh alanında birçok eseri bulunuyor. Hayatı boyunca Müslümanlara yol gösteren, günümüzdeki birçok âlimin hocalığını yapan hocaların hocası Davudoğlu Hoca, 7 Nisan 1983’te ruhunu Rahman’a teslim etmişti.

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