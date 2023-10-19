Ahmak İsrail’in yayınladığı ses kaydı sahte çıktı!

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) resmi sosyal medya hesaplarından 1 dakikalık ses kaydı yayınlandı.

Sözde “İslami Cihad” isimli örgüt mensuplarının kendi aralarında gerçekleştirdiği görüşmeleri içeren ses kaydında kendi aralarında Arapça konuşan iki kişinin, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren roketatarların yerini bilmiyormuş gibi davrandığı görülüyor.

Bombalanan hastanenin arka bölgesindeki mezarlığın işaret edildiği sahte ses kaydında, karşı militanın kendi bölgelerindeki mezarlığın yerini bilmiyormuş gibi davranıp karşısındaki kişiye adeta ayrıntılı itiraf yaptırdığı kayda yansıyor.

Konuşmalarda bir “Hamaslı” diğer “Hamaslı”ya, “…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor” diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli “söyleniyor” şeklinde konuşmayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin servis ettiği sözde telefon tapelerinde, “Hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış” ifadesi duyuluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü Hagari, bundan hareketle yüzlerce Filistinlinin can verdiği saldırının İslami Cihad tarafından hastanenin hemen bitişiğindeki mezarlıktan düzenlendiğini iddia etti.

Sahtr ses kaydını daha sonra İsrail'in resmi devlet sayfası da "Hamaslı teröristler kendi sesleriyle: Hamas görevlilerinin 17 Ekim 2023'te El Ahli Baptist Hastanesi'ne başarısız İslami Cihat roketi fırlatmasını tartışırken yaptıkları konuşmayı dinleyin." notuyla paylaştı.

Deppfake ile yapıldı

Haber7'den Faruk Arslan'ın haberine göre, İsrail’in etki ajanlarının oluşturduğu ses kaydının “deepfake” seslendirme ile hazırlandığı anlaşıldı. Sahte itiraf kaydı ile siyonist rejim bir kez daha suçüstü yakalandı.

İnsansı yapay zeka sesleriyle üretildiği saptanan ses kaydı videosunun İsrail’in terör saldırılarının yanı sıra yalan teröründe de sınırı olmadığı bir kez daha tescillendi.

Kayıtlardaki çelişkiler

Filistinli İslami Cihad grubunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden attığı bir roketin menziline ulaşmakta başarısız olup kısa mesafedeki El-Ehli Baptist Hastanesine isabet ettiğini öne süren İsrail'in yayınladığı bu sözde kayıtlardaki çelişkiler de dikkat çekti.

İsrail ordusu radar sistemlerine dayandığını öne sürdüğü bir harita grafiğinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roket güzergahlarını delillendirdiğini iddia etmişti.

Ancak ordunun paylaştığı “telefon tapelerinde” hastanenin hemen yanında diye geçen mezarlık, haritada işaretli roket çıkış noktalarından oldukça uzakta.

Hastanenin hemen yakınındaki mezarlık ile haritada görünen roket çıkış noktaları arasında yaklaşık 7 kilometre mesafe var.

İsrail’in sahtekarlığına tepki gösteren ABD’li yayıncı Jackson Hinkle, “İsrail Hamas’ın hastaneyi vurduğuna dair VİDEO DELİLİNE sahip olduklarını iddia etti, ardından HİÇBİR ŞEY göstermediği için 26 dakika sonra onu SİLDİLER. Şimdi, dünyadaki en gelişmiş istihbarat operasyonu rastgele ses klipleri yayınladı ve bunun delil olduğuna inanmanızı mı istiyor?” dedi.

Konuşmalarda bir “Hamaslı” diğer “Hamaslı”ya, “…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor” diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli “söyleniyor” şeklinde konuşmayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin servis ettiği sözde telefon tapelerinde, “Hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış” ifadesi duyuluyor.

Sözcü Hagari, bundan hareketle yüzlerce Filistinlinin can verdiği saldırının İslami Cihad tarafından hastanenin hemen bitişiğindeki mezarlıktan düzenlendiğini iddia etti.