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Aktüel

Ahlatlı şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:03:35 -
Ahlatlı şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Öztürk'ün vasiyeti üzerine ilçenin Kulaksız Mahallesi'nde cami yapımına başlandı.

Şehidin isminin verileceği caminin temel atma törenine Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Erat, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında yer aldığını vurgulayan Erat, cami inşaatına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Şehit babası Kerem Öztürk de oğlunun vasiyetini yerine getiren yetkililere teşekkürlerini sundu.

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