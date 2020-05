Ahlatcı’dan karantina altındaki gurbetçilere mektup

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, görüşmede yurt dışından getirilerek Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi alırken, İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda kalan gurbetçilere ulaştırılmak üzere kale aldığı mektupları Eğer’e teslim etti.

Korona virüs salgı nedeniyle yurt dışından getirilen gurbetçiler için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Ahlatcı, bu süreçte özveriyle çalışan, Gençlik ve Spor ile İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Ahlatcı, gurbetçilere yazdığı mektup da şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli misafirlerimiz, öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en kalbi duygularla ve muhabbetle sizlere olan selamını iletmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmesini diliyor, küresel bir felaket olan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelmemize vesile olmasını temenni ediyorum.

Hamdolsun ülke ve millet olarak korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığını salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sitemimiz, herhangi bir aksamaya meydan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını korumakla ve tedavisiyle yetinmekle kalmayıp dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize de sahip çıkmış bulunmaktayız. Bu gururla barışın, kardeşliğin ve medeniyetlerin beşiği Çorum’da sizleri ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirirken şunu ifade etmek isterim ki bizim gelenek ve göreneklerimize göre misafir her zaman evin başköşesine oturur ve en iyi şekilde ağırlanır. Sizler bizim başımızın tacı, milletimizin ve ailelerinizin emanetisiniz. Misafir ettiğimiz süreç de dahil olmak üzere her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu bağlamda tüm samimiyetimle şunu belirtmek isterim ki devletimiz sizlerin bu süreci geçirmenizde her türlü imkanı en üst düzeyde sağlamış olmakla birlikte, bende istek, talep ve ihtiyaçlarınızda hiç çekinmeden arayabileceğiniz bir kadeşiniz olarak bir telefon kadar yakın olduğumu bilmenizi istiyorum. 14 günlük karantina sonunda “fahri” Çorumlu hemşehrilerimiz olarak sizleri sağlıkla uğurlamanın sevincini yaşayacağımız güne kadar göstereceğiniz sabır ve özveri için kıymetli ailelerinize şimdiden teşekkür ediyorum”