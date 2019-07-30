Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki restorasyonun süresi 1 yıla çıkartıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret ederek, buradaki restorasyon çalışmalarının süresini 12 aya çıkardıklarını söyledi.

Beraberindekilerle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda yürütülen kazı ve peyzaj çalışmalarını inceleyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, kazı ekibinden ve yetkililerden bilgi aldı. Mezarlıkta gazetecilere açıklamada bulunan Yazgı, yürütülen çalışmaları, bu yıl 948’inci yılı kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. Yapılan çalışmaları yerinde görmek için Ahlat’a ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Yazgı, "Şu anda mezarlık içinde ve çevresinde peyzaj çalışmalarımız var. Restorasyon çalışmalarımıza da hız katarak 12 aya çıkardık. Mezar taşlarımızın ve mezarlarımızın restorasyonuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Burası çok büyük bir alan. Etaplar şeklinde burayı en güzel hale getirmeye çalışacağız” dedi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bu yıl çimlendirme çalışmalarına başlandığını belirten Yazgı, 38 bin metrekarelik alanda çimlendirme çalışmalarının devam ettiğini ve ayrıca ağaçlandırmanın da yapılacağını ifade etti. Yazgı, “Mezarlık çevresinde karşılama merkezi, bebek emzirme odası, kafeterya, tuvalet ve hediyelik eşya mekanları da oluşturulacak. Bu mekan, hak ettiği yeri hem turizm hem de kültür anlamında daha iyi şekilde görecek. Yapacağımız çalışmalarla ziyaretçilerimize güzel bir alan sunacağız. Ahlat’ı bir bütün olarak kabul ediyoruz. Burada sadece mezarlığımızın restorasyonu anlamında değil, Ahlat’ı hak ettiği yere kavuşturacak her türlü çalışmanın içindeyiz” diye konuştu.

Yazgı’ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Müze Müdürü Mikail Ercek de eşlik etti.

Yazgı, mezarlık ziyaretinin ardından Ahlat Müze Müzesi’ni ve Ahlat Belediyesini de ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.