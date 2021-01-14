Ahlaksızlıkta yeni modeller keşfetti: Zülfü Livaneli'ye 'Kompleksli hergele' yorumları yaptıran kitap!

İranlı yazar Samed Behrengi'nin kaleme aldığı Küçük Kara Balık adlı kitabın önsözünü yazan Zülfü Livaneli'nin adı kitabın kapağında yer alırken çevirmenin ismi ise kapakta değil künyede yazıldı. Livaneli'nin bu tutumu okurlar tarafından 'kompleksli olduğu' yönünde değerlendirildi.

Çevirmen künyede, önsöz yazarı kapakta!

İranlı Yazar Behrengi'nin Küçük Kara Balık adlı kitabı Türkiye'de ilk defa 1975 yılında Türkçeye çevrilmişti. Son çevirisi Lena Mahmoudi Azar tarafından yapılan kitabın baskısında kapakta olması gereken çevirmenin isminin künyede, künyede olması gereken önsöz yazarı HDP sevici Kemalist Zülfü Livaneli'nin adı ise kapakta yer aldı.

Kitap birçok ülkede yasaklandı

İran Rejim Muhalifi Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık adlı kitabı birçok ülkede yasaklanarak toplatılırken Türkiye'de de 12 Eylül darbesi sürecinde yasaklı kitaplar arasında yer almıştı. Bir çocuk kitabı olan Küçük Kara Balık adlı masalda bir ırmakta yaşayan küçük kara balığın, çevresindeki bütün baskılara, tutucu düşünce yapısına karşı, denize, özgürlüğe ulaşma çabası anlatılırken kullanılan ifadeler birçok ülkede anarşizm aşılama olarak değerlendirilmişti.

'Dünyanın vicdanı olan yazarlardan biridir Behrengi'

Kitabın önsözün yazan Livaneli ise İranlı yazarı şu ifadelerle güzellemişti:

"Kalemini çocuk hikayelerine ve halk masallarına adamış İranlı öğretmen ve yazar Samed Behrengi, ölümsüz eseri Küçük Kara Balık ile cesaretin, azmin ve dayanışmanın umut dolu öyküsünü anlatıyor. Dünyanın vicdanı olan yazarlardan biridir Behrengi. Ne mutlu ki genç kuşaklarımız da onu okumaya; barış, insancıllık ve dayanışmayla dopdolu bu yürek hep atmaya devam edecek."