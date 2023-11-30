Ahlaksızlık, sahtekarlık, ne ararsan var! 2023 Türkiye’sinden kısa kısa!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2023 senesinde Türkiye'de yaşanan bazı olayları değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhuriyet gazetesinde Müjdat Gezen demiş ki:

“Türkiye’de eğitim sorunu yoktur. Çünkü Türkiye’de eğitim yoktur.”

Ben de soruyorum, düne kadar Cumhuriyet gazetesinin manşetinden ağlıyordunuz, “Doktorlarımız akın akın yurtdışına gidiyor” diye.

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Eğitim yok ise, eğitimsiz doktorları, yurtdışında alanlar, aptal mı?

O doktorları alıp da, turşu mu yapıyorlar?

Cumhuriyet gazetesinden devam edelim..

Çikolata kutularında, bir kanunun aleyhinde haber yapma karşılığında, 500 bin TL avanta alan gazete, başlık atmış:

“Direnişçilere gözdağı”.

Kentsel dönüşüm ile ilgili kanun değişikliğine, “Mülke el koyma” tanımı yapan soldan çarklı kesim, düzenlemeye karşı çıkanları, “direnişçi” olarak gösterip, destek vermiş..

Bu adamlar, muhtemel depremde, o dönüştürülmesine engel olmak istedikleri binaların altında kalırlarsa, “İmdat” demeyeceklerini taahhüt ederler mi acaba?

Edeceklerini sanmıyorum..

Bugün “Rant sebepli mülke el koyma” diyecekler..

Eğer başarıp da, kentsel dönüşümü engellerlerse, yıkılan binaların altından, “Nerde devlet” diye soracaklar..

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