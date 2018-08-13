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Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!

Türkiye tek yürek olarak ABD'nin ülkemize karşı düzenlediği ekonomik saldırıya direnirken ahlaksız, düşük kalite bulvar gazeteciliğinin Türkiye'deki mimarı Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu mücadele çerçevesinde atılan adımları ahlaksız bir örnekle okuyucularına aktardı. 1980 ve 1990'lı yıllar boyunca ahlaksız gazeteciliği kendisine meslek edinen Turan, artık iyice yaşlanmasına rağmen eski sapıkça huylarından vazgeçmiyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:01
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!

ABD ve Türkiye'ye saldırmak için fırsat kollayan bazı ülkeler casusluk suçlamasıyla ev hapsinde tutulan rahip Brunson meselesi üzerinden Türkiye'ye ekonomik bir savaş açtı. türkiye piyasaları kapalıyken yapılan provokasyonlarla Türk lirası ABD doları karşısında hızla değer kaybetti. Bu ekonomik saldırılara karşı Türkiye, hükümeti, medyası ve vatandaşlarıyla tek yürek olarak karşı koymaya çalışırken Sözcü gazetesinin yazarı Rahmi Turan, hükümetin bu saldırılara karşı koymak için attığı adımları ahlaksız bir fıkra ile okuyucularına aktardı. 

İşte Turan'ın o yazısı;

Amerika'da işyerleri olan ve yaz aylarını Bodrum'da geçiren arkadaşım Cenk Tuncay'dan bir mesaj aldım.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik modelden bahsederek şöyle diyor:

“Ekonomideki olumsuzluklar beni de üzüyor. Bilgisine güvendiğim ekonomist bir arkadaşıma ‘Sence Maliye Bakanı damat Berat Bey'in yaptığı toplantıdaki açıklamaların piyasalarda
olumlu bir etkisi olur mu?' diye sordum.

Bana şu fıkrayla cevap verdi: ‘Kadının biri çırılçıplak bir halde, yoldan geçen taksiyi durdurup binmiş, gideceği adresi söylemiş. Kadının çıplaklığına şaşıran şoför yolda dikiz aynasından sürekli olarak arkaya bakıyor, kadını inceliyormuş. Bu bakışlardan rahatsız olan kadın ‘Ne bakıyorsun öyle?' diye çıkışmış.
Şoför ‘Affedersiniz, sakın yanlış anlamayın' demiş ve eklemiş:

‘Taksi parasını nereden çıkaracaksınız, onu anlamaya çalışıyorum!'”
Kıssadan hisse: Maliye Bakanı âdeta ders verir gibi “Şunu yapacağız, bunu yapacağız” dedi,
koca koca işadamları da onu hararetle alkışladı! İyi de Bakan Bey paraları nereden çıkaracak acaba?

 

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:01
  1. rahmi turan
  2. sözcü yazarı rahmi turan

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu2 sa önce
    kiminle gezdiğine kiminle arkadaşlık ettiğinize DİKKAT EDİN ÇÜNKÜ BÜLBÜL GÜLE KARGA B..K GÖTÜRÜR BU İNSANA FAZLA SÖZ SÖYLEMEYE GEREK YOK MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ ÇOK ÇALIŞIP DÜNYA DA TEKNOLOJİYİ İLİMİ BİLİMİ YAKALAYARAK HEM İNSANLIĞIN HEM İSLAM ALEMİNİN VE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN REFAHINI SAĞLAYABİLİR ALLAHCC. İZNİ İLE AMİN.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    bu pislik yahudi kökenli
  • she-ezshe-ez1 sa önce
    Durumu en iyi şekilde anlatabildi, eklemege hiç gerek yok. Esas problem yandaş medyada, durumu ikaz edecegine iktidarın fıstanı altına saklanıp , her konuyla , ve bilakis Türkiyeye hiç ama hiç katkısı olmayan konularla meşgul oldu ve esas konuyu yani Ekonomik krizin seçimlerden sonra kapı önünde oldugunu millete bildirmedi,İşte yalancı ve ahlaksız gazetecilik esasen buna denilir
  • LİBASLİBAS2 sa önce
    SENİN ÇIKTIĞIN .... ÇIKARACAK PARALARI SEN NE SANIYORDUN.
  • cihadcihad2 sa önce
    sen her ay aldığın maaşı bide şu yazılarına verilen maaşı nereden çıkarıyolar onu biliyosunda devletinkimi sana kaldı devlet sana hazineden bi şey çıkarırsa onun üzerinemi yoksa altınamı yatacağını düşünürsün ölene kadar denyo
  • ismetismet1 sa önce
    omurgasız cakal nedense senin gibileri hep dışarıdan yani ana vatanınızdan arıyorlar
  • kiowakiowa1 sa önce
    bu godoşun her yazısında mutlaka belden aşağıya bir fıkra var....kişinin fikri neyse zikride o olurmuş...Böylelerine demokrasi kuralları uygulanmamalı..
  • fatih koçfatih koç2 sa önce
    soysuzlara cevap verilmez. üzerine sifon çekilir
  • ABDABD32 dk önce
    SANA İYİ BİR CEVAP VERİRDİM AMMA TERBİYEM SEN GİBİTERBİYESİZ OLSAYDI AH
  • KARADAYIKARADAYI2 sa önce
    işte puşt dediğimiz şey tamda bu...
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