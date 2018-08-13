Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!

ABD ve Türkiye'ye saldırmak için fırsat kollayan bazı ülkeler casusluk suçlamasıyla ev hapsinde tutulan rahip Brunson meselesi üzerinden Türkiye'ye ekonomik bir savaş açtı. türkiye piyasaları kapalıyken yapılan provokasyonlarla Türk lirası ABD doları karşısında hızla değer kaybetti. Bu ekonomik saldırılara karşı Türkiye, hükümeti, medyası ve vatandaşlarıyla tek yürek olarak karşı koymaya çalışırken Sözcü gazetesinin yazarı Rahmi Turan, hükümetin bu saldırılara karşı koymak için attığı adımları ahlaksız bir fıkra ile okuyucularına aktardı.

İşte Turan'ın o yazısı;

Amerika'da işyerleri olan ve yaz aylarını Bodrum'da geçiren arkadaşım Cenk Tuncay'dan bir mesaj aldım.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik modelden bahsederek şöyle diyor:



“Ekonomideki olumsuzluklar beni de üzüyor. Bilgisine güvendiğim ekonomist bir arkadaşıma ‘Sence Maliye Bakanı damat Berat Bey'in yaptığı toplantıdaki açıklamaların piyasalarda

olumlu bir etkisi olur mu?' diye sordum.



Bana şu fıkrayla cevap verdi: ‘Kadının biri çırılçıplak bir halde, yoldan geçen taksiyi durdurup binmiş, gideceği adresi söylemiş. Kadının çıplaklığına şaşıran şoför yolda dikiz aynasından sürekli olarak arkaya bakıyor, kadını inceliyormuş. Bu bakışlardan rahatsız olan kadın ‘Ne bakıyorsun öyle?' diye çıkışmış.

Şoför ‘Affedersiniz, sakın yanlış anlamayın' demiş ve eklemiş:



‘Taksi parasını nereden çıkaracaksınız, onu anlamaya çalışıyorum!'”

Kıssadan hisse: Maliye Bakanı âdeta ders verir gibi “Şunu yapacağız, bunu yapacağız” dedi,

koca koca işadamları da onu hararetle alkışladı! İyi de Bakan Bey paraları nereden çıkaracak acaba?