Ahlaksız Netflix yine iş başında! Biri bunları durdursun artık...

Skandal içerikleriyle tepkilerin odağındaki Netflix yeni bir rezalete imza atıyor. Kanal, ahlaksızlıkta sınır tanımayarak, "en garip flört programı" adı altında sapkınlığın önünü açmak üzere.. Vatandaşlar ise yetkililerden bu konuda adım atmasını bekliyor...

Türk oyuncu Ekin Su'nun kazandığı Aşk Adası'nın müstehcen ve edepsiz anları gündemdeki yerini korurken Netflix'ten ilginç bir atak geldi. "Şimdiye kadarki en garip flört programı"nı yapmaya hazırlanan Ahlaksız kanal Netflix bir rezilliğe imza atacak.

Netflix ahlaksız yayınlarıyla gündemden düşmeyerek harekete geçti Dated and Related adlı programı seyirciye sundu. Yarışmada pek çok cinsellik içerikli adım da serbest olacak.

Yarışmadaki en büyük rezillik ise, hem kız kardeşler hem de erkek kardeşler birbirleriyle yarış halinde sapkınlığa alet olabilecekler.

Netflix'in rezil program açıklamasında ise "Kardeşinizin flört ettiğini, nasıl flört ettiklerini, partnerlerine nasıl davrandıklarını ve imza hareketlerinin neler olduğunu düşünmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Bu yepyeni realite flört dizisinde, kardeşler aşkı ararken birbirlerinin aşk hayatını yakından ve kişisel olarak görecekler" denilerek skandala imza atılıyor