Ahlaksız mankene ilk yasak BTK’dan

Faruk Arslan / İSTANBUL

İstanbul’un fethinin nişanesi olan Ayasofya’yı ve al bayrağımızı hayvan gibi soyunarak çiğneyen ahlaksız manken Marisa Papen’in necis görüntülerinin yayınlandığı internet sitesine erişimin yasaklandığı ortaya çıktı. Ayasofya Camii’nde ve Kapadokya’da hayvan gibi soyunup Türkiye bayrağını çiğneyen manken Papen’e yönelik tepkilerin sonuç verdiği, Akit’in “Defedin bu sürtüğü” manşetiyle gündeme taşıdığı Belçikalı Papen’in provokatif fotoğraflarının yayınlandığı internet sitesinin erişime kapatıldığı belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararı ile Papen’in teşhircilik yaptığı “marisapapen.com” sitesine Türkiye’den erişim engellendi.

‘Defedin bu sürtüğü’

Gözler Bakanlık’ta

BTK’nın kapısına kilit vurduğu Papen’in sitesine yapılan girişlerde artık “Bu internet sitesi (marisapapen.com) hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen 24/10/2018 tarih ve 490.05.01.2018.-350934 sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” uyarısıyla karşılaşılıyor. Papen’le ilgili gözler İçişleri Bakanlığı’na çevrildi. Kamuoyu, Bakanlığın mankeni kara listeye alarak Türkiye’ye girişinin önüne geçmesini bekliyor.

İnfiale neden olmuştu

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Kudüs’te de benzer provokasyona imza atan sözde manken için uluslararası soruşturma başlatılması yönünde çağrı yapmıştı. Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği ve tarihçi yazar Hasret Yıldırım da Papen’in Türkiye’den deport edilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Tarihçi Mustafa Armağan da “Ayasofya’da namaz kılmak yasak ama çırılçıplak resim çektirmek serbest mi?” diyerek tepkisini dile getirmişti.