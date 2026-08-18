Ahlaksız çeteye eşzamanlı operasyon: 3 kadın fuhuştan kurtarıldı, 5 gözaltı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, N.I.’nın başında bulunduğu öne sürülen grubun Özbekistan’dan kadınlar getirdiği, bu kadınları Atakum ilçesindeki bir adreste sakladığı ve internet üzerindeki fuhuş siteleri üzerinden kadınlara müşteri bulduğu tespit edildi.

3 YABANCI KADIN GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarının ardından Çarşamba ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda N.I. (26), K.C.A. (25), F.T. (20), C.K. (25) ve D.I. (25) adlı kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 3 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.