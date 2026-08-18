Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!
Galatasaray'ın Alexander Sörloth için yürüttüğü pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Norveçli golcüden bir anda vazgeçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'ın Alexander Sörloth için yürüttüğü pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Norveçli golcüden bir anda vazgeçti.
Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası forvete takviye düşünen Galatasaray'da son dönemde gündeme gelen isimlerden biri de Alexander Sörloth oldu.
Sörloth için bir süredir Atletico Madrid ve oyuncu kanadıyla pazarlık masasına olan Galatasaray, ani bir karar alarak görüşmeleri durdurdu.
Milliyet'e göre bu kararın ardında oyuncunun yüksek maliyeti yatıyor.
Birçok kaynak Sörloth'un yıllık 12 milyon euro maaş talep ettiğini bildiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23