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Spor
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Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!

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Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!

Galatasaray'ın Alexander Sörloth için yürüttüğü pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Norveçli golcüden bir anda vazgeçti.

#1
Foto - Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası forvete takviye düşünen Galatasaray'da son dönemde gündeme gelen isimlerden biri de Alexander Sörloth oldu.

#2
Foto - Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!

Sörloth için bir süredir Atletico Madrid ve oyuncu kanadıyla pazarlık masasına olan Galatasaray, ani bir karar alarak görüşmeleri durdurdu.

#3
Foto - Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!

Milliyet'e göre bu kararın ardında oyuncunun yüksek maliyeti yatıyor.

#4
Foto - Peşine düştüler ama... Galatasaray kulaklarına inanmadı, Sörloth defteri bir anda kapandı!

Birçok kaynak Sörloth'un yıllık 12 milyon euro maaş talep ettiğini bildiriyor.

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