Ahlaki değerleri bozan tuzak TikTok! 3 yıldaki kazancı dudak uçuklattı

Çinli Byte Dance’in sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok, kurulduğu 2016 yılından bu yana gösterdiği performansla, 500 milyon kullanıcı sayısına en kısa sürede ulaşan uygulama oldu. Sadece 3 yılda bu eşiği geçen uygulama, 75 milyar dolar ile en değerli start-up unvanını da elde etti. Türkiye’de de büyük bir popülariteye sahip uygulamanın sadece 2019’un ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ise 600 milyon dolar. Türkiye’de kullanıcı sayısı 28 milyona ulaşan uygulama, ahlaki değerleri içten içe çökertiyor.

Türkiye 3.ülke

Kullanıcılarına çeşitli özelliklerle 15 saniyelik video çekme ve yayınlama imkanı tanıyan TikTok uygulamasının popülerliği ve kullanıcı sayısı gittikçe artıyor. Geçtiğimiz yıl 250 milyon olan kullanıcı sayısını bu yıl 500 milyona çıkararak dikkat çeken uygulamanın Türkiye’de de 28 milyon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye uygulamanın dünya çapında en çok kullanıldığı 3. ülke konumunda.

Oluşturulan içeriklerin kalitesi tartışılsa da kısa sürede elde edilen bu başarı, sosyal medyanın geldiği noktayı göstermesi bakımından önem taşıyor.

Diğer sosyal medya ağlarıyla ile karşılaştırıldığında, en genç platform TikTok oluyor. Kullanıcıların yüzde 66 gibi büyük bir bölümünü 30 yaş altı gençler oluşturuyor.

Her talep arzını doğurur

İlk öce chat siteleri, ardından Facebook, Twitter, İnstagram ve TikTok. Son yıllarda hızla yaygınlaşan anlık video paylaşım uygulaması, bir beğeni uğruna nerelere kadar gelindiğini gözler önüne seriyor. Basit bir ekonomik kuraldır, her talep arzını doğurur. Talep eden olmazsa, arz ortadan kalkar.

3 ayda 600 milyon dolarlık gelir

Büyük katılımcı kitlesinin yanı sıra TikTok gelirler açısından da önemli ilerlemeler kaydetti. Uygulama içi satın alımlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 275 artış göstererek 3,5 milyon dolara yükseldi. Uygulamanın sadece 2019’un ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 600 milyon dolar olarak dikkat çekiyor. TikTok’un bu başarısı, internet girişimciliğinde hala yüzülmemiş sular olduğunu gösteriyor.