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Ahlak Büro Amirliği’nden spor salonuna fuhuş baskını

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:08
Ahlak Büro Amirliği’nden spor salonuna fuhuş baskını

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.


Başkentte gece gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 kadın olmak üzere 13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi Alexsander Dubçek Caddesi’nde bulunan spor salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi, Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Büro ekiplerinin inceleme ve araştırmaları sonucundabir polis memuru, "müşteri" gibi hareket ederek belirlenen spor salonunda gidip fuhuş teklifinde bulundu. O sırada binanın etrafını saran Ahlak Büro Amirliği polisleri, içerideki polisin ilk mesajıyla olası baskına karşı gözcülük yapan Erol Y., Yavuz K. ve Yaşar D.’yi yakaladı.


Spor salonunun içerisinde müşteri olduğu belirlenen İdris İ. ve Ali İhsan Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu Mehmet T., Eda K., Emre İbrahim U., Fulya A., Emine Ö., Özlem A., Arzu T. ve Ecem A.’yı gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliğine götürülen zanlılardan Erol Y., Yavuz K. ve Eda K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden Emre İbrahim U. adliyeye sevk edildi. Diğer kişiler ise ifadeleri alındıktan sonra polis tarafından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:08
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