Ahlak bozan TV dizileri boşanmaları artırıyor!

Türk aile yapısını bozmaya yönelik, karanlık güçlerin sözcülüğünü yapan TV dizileri ve reklamları çirkin yayınlarına devam ederken, boşanmaların artmasına da neden oluyor. Akit’e konuşan Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, yuvaların yıkılmasına, karı-koca arasında muhabbetin yok olmasına ve zinanın artmasına sebep olan TV dizilerinin vebal altında olduğunu söyledi.

Türk aile yapısını bozmaya yönelik yayınlarını sürdüren Türk TV dizileri boşanmaların artmasına da neden oluyor. Toplum ahlakını bozan dizilerin televizyon ekranlarını sarmaşık gibi kaplamış durumda olduğuna dikkat çeken Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Türk aile yapısının bozulmasından bahsediliyorsa, bu bozulmaya yardımcı olan ve katkıda bulunan unsurlardan birinin de TV’de yayınlanan diziler olduğunu söyledi.

-Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz

Denetleyici birimler neyi denetliyor?

Televizyonlarda yayınlanan bazı dizilerin, sapkın fikirlerin aşılandığı iğrenç senaryolardaki çarpık ilişkiler; zina, aldatma ve cinayet gibi eylemleri normalleştirme amacı güttüğüne dikkat çeken Çopursuz, “Aile yapılarımızı bozan dizilerin yayınlanmasına müsaade eden, göz yuman çevrelerin tamamı da vebal altındadır. Bu durumun önüne geçilmesi için toplumun her katmanına görevler düşmektedir. RTÜK ve denetleyici birimlerin tamamının hangi dizilerin yayınlandığını herhalde görüyor olmaları gerekir” dedi.

“Problemin çözümüne katkı sunmayanlar vebal altındadır”

Çopursuz, “Boşanmaların artmasına, yuvaların yıkılmasına, karı-koca arasında muhabbetin yok olmasına ve zinanın artmasına sebep olan TV dizilerine göz yumanlar da ‘Bu toplum nereye gidiyor’ deyip de kılını kıpırdatmayan, problemlerin çözümüne katkı sunmayanlar da vebal altındır” diye konuştu.