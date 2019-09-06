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Ahıskalılar seralardan ilk mahsulü alarak ikinci ürün için ekim yaptı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Ahıska Türkü 50 aile tarafından işletimi yapılan seralarda ilk mahsul alınarak ikinci ürün için ekim yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:25
Ahıskalılar seralardan ilk mahsulü alarak ikinci ürün için ekim yaptı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Ahıska Türkü 50 aile tarafından işletimi yapılan seralarda ilk mahsul alınarak ikinci ürün için ekim yapıldı.


Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Üzümlü’de Ahıska Türkleri için kurulan seralarda incelemelerde bulundu. Üzümlü’de ikamet ettirilen Ahıska Türkleri için kurulan seraları da ziyaret eden Şahin, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Üzümlü Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince ortaklaşa hazırlanan "Sebze Yetiştiriciliği İçin Yay Çatılı Sera Projesi" adlı proje kapsamında her biri 1650 m2 olan seralarda 50 Ahıska Türkü ailesine iş imkanı verilerek Erzincan üretimine de büyük katkı sağlanmıştır." dedi.


Yeni tarım sezonunun başlaması ile sık sık çiftçilerle üretim sahalarında bir araya gelen Şahin, sera işletmelerini gezerek, üreticilerle görüş alışverişinde bulundu. Seralarda ilk ürün hasadının tamamlanmasının ardından yapılan ikinci ekimden de ürün alınacağını ifade eden Şahin, aynı serada iki defa üretim yapılabilmesinin üreticiye kazandıracağını belirtti.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin daima üreticilerin yanında olacağını söyleyen Şahin, "Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerimizin daha çok kazanmaları için gayretlerimiz devam edecektir bu örnek proje ile Ahıska Türkleri için kurulan seralarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:25
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