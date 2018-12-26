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Ahırda yangın çıktı! Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

Yozgat'ın merkez ilçesine bağlı Sarıhacılı mahallesinde bulunan bir ahırda yangın çıktı. Meydana gelen olayda 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:40
Ahırda yangın çıktı! Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi’nde bir ahırda meydana gelen yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Sarıhacılı Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet ve Rauf Erol kardeşlere ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Yangında 12 büyükbaş hayvan yanarak telef olurken ahırda kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"500-600 bin lira civarı zararımız var"

Yangında 12 hayvanının telef olduğunu belirten Rauf Erol, yaklaşık 500 bin lira zararının olduğunu söyledi. Erol, “Yangını görünce hayvanları kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. 12 hayvanım yangında telef oldu, hepsi yavrulayacaktı. 500-600 bin lira civarı zararımız var. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:40
  1. Yozgat

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