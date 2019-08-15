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Ah, şu topuklar! İşte, bebek pürüzsüzlüğüne kavuşmanıza yardım edecek o krem

Yorgun ayaklarınızı şımartmak için harika bir krem önerisi ile karşınızdayız.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
Ah, şu topuklar! İşte, bebek pürüzsüzlüğüne kavuşmanıza yardım edecek o krem

Ayaklar tüm bedeninin yükünü taşır. Yorgun ayaklar şımartılmadığında ise ortaya zarif bir görüntü çıkmaz. Hanımların genellikle topukları derin izlerle doludur. Bunun sebepleri ise kimi zaman yanlış ayakkabı tercihidir kimi zaman ise bakımsızlık. İşte, ayaklarınızı bebek cildi pürüzsüzlüğüne kavuşturacak o krem!

Lavantalı ayak kremi!

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı hindistan cevizi yağı
  • Yarım bu bardağı shea yağı
  • 20 damla lavanta yağı
  • 20 damla çay ağacı yağı 

Öncelikle küçük bir sos tavasına hindistan cevizi yağı ve shea yağını alın.

Tavanın altını kısık ateşte açın.

Yağlar eridiğinde karışımı bir kavanoza boşaltın.

Kavanozun içerisine lavanta ve çay ağacı yağından damlatın.

Kreminizi güzelce karıştırın.

Ardından kavanozun kapağını kapatın.

Serin ve kuru bir yerde kreminizi muhafaza edebilirsiniz.

Sıcak havalarda kremi buzdolabında da saklayabilirsiniz.

Her gece uyumadan önce bu kremi ayaklarınıza sürüp ardından çoraplarınızı giyerek mışıl mışıl uyuyabilirsiniz.

Bu kremi 3-4 gün uyguladıktan sonra ponza taşı ile ayaklarınızın altını ovalayabilirsiniz.

Hazırladığınız bu kremi kullanmanın bir süresi yok. Ayaklarınızdaki çatlaklardan kurtulsanız bile haftada birkaç kez kremi uygulamaya devam edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
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