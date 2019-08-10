Ah şu dirsekler! Bu yöntem pul pul dökülmeleri önleyecek

Yaz-kış dirseklerinizde kuruluk mu oluşuyor? Bazı kişilerde aşırı kuruyan dirsekler ciddi kaşıntıların oluşmasına yol açar. Ee, bu da kanayan, ağrıyan dirseklere sebep olur. Dirsek ve diz kabaklarınızda yaşadığınız kuruluk için yüzlerce krem kullanıp, onlarca lira harcamanıza rağmen halen çözüm bulamadıysanız; size şahane bir haberimiz var. Uygulayacağınız hem basit hem de ucuz bu yöntem eşe, dosta yeni tavsiyeniz olacaktır.

Muz kabuğu yöntemi

Baş ağrısını alan dişlerin bembeyaz olmasını sağlayan muz kabuğu aynı zamanda cildin nemlenmesini de sağlıyor. Kuruyan, pul pul dirsekleriniz için de muz kabuğu şahane bir yöntem olacaktır.

Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

C ve E vitamini yönünden zengin olan muz kabuğu ayrıca potasyum, çinko ve manganez içerir. Muz kabuğu akne sorunu ile mücadele etmenize yardımcı olur.

Antioksidan kaynağı olan muz kabuğu ciltteki kırışıklıkların azalmasına yardım eder.

Muz kabuğu kullanarak dişlerinize bembeyaz bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Muz kabuğu ile elinize, ayağınıza batan kıymıklardan kurtulabilirsiniz.

Potasyum yönünden zengin olan muz kabuğunu gümüşleri parlatırken de kullanabilirsiniz.

Muz kabuğu ayrıca ciltteki yara ve yanık izlerinin kaybolmasına da katkı sağlar.

Pul pul dökülen dirsekler için muz kabuğu nasıl kullanılır?

Muz kabukları bütün bu özelliklerinin yanı sıra antibiyotik özellik gösterir. Kuruyan dirseklerinizi ya da diz kabaklarınızı muz kabuğuyla ovalayabilirsiniz. Ovaladıktan sonra kabukları yarım saat dirsek ya da diz kapaklarınızda bekletin. Ardından cildinizi ılık suyla yıkayın.