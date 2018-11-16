Ah kalbim.. Nedir senden çektiğim?



Bazı kişiler zaman zaman, göğüs ya da karın bölgelerinde, kalbin hızlı, güçlü veya düzensiz attığını belirgin şekilde hissederler ve bu duruma çarpıntı denir. Aslında yaygın bir şikayettir ve her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmez ama yine de olağan dışı bu his endişe vericidir. İşin kötüsü endişeden dolayı çarpıntı süresi daha da uzayabilir.

Kalp çarpıntısı genellikle öfke, üzüntü, heyecan, sabırsızlık, gerginlik, bunalım, korku, kaygı ve benzeri psikolojik sebeplerden veya beslenme ile ilgili sorunlardan kaynaklanır. Bazen de çarpıntı kahveyi fazla kaçırdığınızın işareti olabilir.



Bunların dışında, kalbin kendisinden veya diğer bir hastalıktan kaynaklanan çarpıntılar da vardır.

Kalp çarpıntısı, onun hastalık belirtileri arasındadır ancak bu tip hastalıklarda çarpıntının yanı sıra başka şikayetler de görülür. Göz kararması, halsizlik, göğüste sıkışma, nefes almakta zorlanma, baş dönmesi gibi..

Psikolojik sebepler

Kalp çarpıntısının asabiyeden yani sinirsel olduğu durumlarda, kişi fenalık geçiriyor duygusuna kapılır ve kendini derin derin nefes almak zorunda hisseder. Bu duygulara endişe eşlik eder. Bu ruh hali ve çarpıntılar bazen bütün güne yayılacak kadar uzun sürer. Beyin fiziksel stresle psikolojik stres farkını ayırt edemediği durumda kişinin yaşadığı stres kalbe yansır. Beyin kalp atışlarını hızlandırır. Ev veya işle ilgili problemlerin kişilere kalp çarpıntısı olarak geri dönmesi bundandır.

Stresi sadece sorunlarınızın canınızı sıkması anlamında düşünmeyin. Ani korku, kaygı, şaşkınlık gibi durumlar vücutta adrenalin hormonunun salgılanmasına ve kalp atışlarının hızlanmasına sebep olur.

Panik atak rahatsızlığı olanlarda da genellikle çarpıntı şikayeti görülür. Onlar çok vakit kalp hastası olduklarını düşünerek hastaneye başvururlar.

Kalp Ritmi Bozukluğu (Aritmi)

Bazı çarpıntılar kalp ritmi bozukluğunun belirtisi olabilir. Düzenli bir nabız atışında, atım sayımı dakikada 50 ila 100 arasında değişebilir.

Aritmi, kalp atışlarının verilen bu rakamlara göre çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz bir ritimde seyretmesidir. Aritmiye en çok kalp-damar hastalıkları yol açar ancak sigara, stres, anemi gibi başka sebepleri de vardır.

AŞIRI GÜÇ SARFI

Aşırı güç sarf etmeyi gerektiren, fazla güç harcatan çalışmalar sonrası kişilerde kalp çarpıntısı görülmesi normaldir. Özellikle hareketsizliğe alışık kişiler, hızla merdiven veya yokuş çıktıklarında kalp çarpıntısı ile karşılaşabilirler. Ağır spor da çarpıntıya sebep olur.

İlaçlar

Alerji, grip, tansiyon, astım, diyet veya kalp ilaçlarının yanı sıra bazı bitkisel takviye ürünler de kalp çarpıntısına yol açıyor olabilir. Hele hele doktor tavsiyesi dışında akla estikçe alınan ilaçlar, umulmadık bir vakitte kalp çarpıntısı yapabilir.

Kafein, Nikotin

Artık bu iki illetin günümüz hastalıklarının temel sebebi olduğunu bilmeyen kalmadı. Ama alışkanlık yaptıklarından insanlar kolay kolay yakalarını kurtaramıyorlar. Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içecekler, sigara veya enerji içecekleri bir de abartılarak fazla miktarda tüketildiğinde çarpıntıya sebep olurlar.

Bazı kişilerin kahve ya da çayın kendilerine dokunduğunu söylerken kastettiği bu çarpıntı türü olabilir. Özellikle enerji içeceklerini zavallı bazı gençler alkol ve sigarayla birlikte içerken adeta intihar etmekteler.

Tiroid Bezinin Fazla Çalışması ve Büyümesi

Hipertiroidi ya da zehirli guatr denilen bu rahatsızlıkta tiroid bezi adlı organ, tiroid hormonunu çok fazla üretir. Bunun sonucunda sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, kilo kaybı, terleme ve kalp çarpıntısı görülebilir.

Tiroid hormonu vücuttaki her hücrenin oksijen ve enerji kullanımını denetler ki, bu sürece metabolizma denir. Metabolizma dengesini sağlayan tiroid hormonu sinir sistemi, kalp, mide gibi vücudun pek çok organını etkiler.

Tiroid hormonu fazlaysa hücrelerde oksijen ve enerji oranı artacak demektir ki, kalbin daha hızlı atmasına ve çarpıntıya sebep olan da budur.

Kansızlık (Anemi)

Kansızlık olan kişilerde kırmızı kan hücreleri sağlıksızdır ve dokulara yeterince oksijen taşıyamaz. Vücut oksijen açlığına düşer. Kalp, dokulara daha çok kırmızı kan hücresi pompalamak için hızlanır. Çarpıntı başlar. Kalp çabalasa da, sağlıklı alyuvarlar olmadan dokular hücreler yeterince oksijen alamayacaktır.

Hipoglisemi

Hipoglisemi kan şekerinin normal değerlerin çok altına düşmesidir. Bir hastalık değildir.

Kan şekerinin düşmesi sırasında, kişiler belirli bir süre çarpıntı hisseder. Terleme, solukluk, titreme gibi diğer belirtilerin şiddetine göre yapılacak tedavi ile kan şekeri ayarı sağlanarak, belirtiler ortadan kaldırılır. Hipoglesimi diyabet habercisi olabileceği gibi stres, yetersiz beslenme veya yorgunluk sebebiyle de görülebilir.

Hamilelik

Hamilelik sırasında görülen çarpıntılar normal kabul edilir. Doğumdan sonra genellikle bu şikayet sonlanır. Hormon değişiklikleri yüzünden sadece hamilelikte değil, menopoz veya adet döneminde de çarpıntı görülebilir.

Paroksismal Taşikardi

Kalp birden bire hızla çarpmaya başlar ve birkaç dakika içinde yine birden bire çarpıntı son bulur. Çarpıntının aniden başlaması ve bitmesi bu şikayetin ayırıcı bir özelliğidir.

Damar Hastalıkları

Beslenme yanlışları, aşırı kilo, stres, sigara gibi farklı sebeplerden dolayı damar tıkanıklığı görülebilir. Tıkanıklık olan bölgede dokulara yeterince oksijen gidemez. Damar tıkanıklığı kalbi etkiliyorsa, bu durumun belirtilerinden biri de düzensiz kalp atışları, ritim bozukluğu görülür. Göğüs sıkışması, omuz, sırt, kol ağrıları gibi diğer belirtiler de çarpıntıya eşlik ediyorsa, bir kalp uzmanına görünmek ihmal edilmemelidir.

Diğer Kalp Hastalıkları

Kalbin kapak hastalıkları, kalbin kas hastalıkları (kardiyomiyopati) veya kalp krizi belirtileri arasında da çarpıntı yer alır. Kalp hastalıklarında çarpıntıyla beraber nefes darlığı, göğüs ağrısı, baygınlık, çabuk yorulma gibi başka belirtiler de vardır.

Psikolojik veya fiziksel bir sebep olmadığını düşündüğünüz zamanlarda ortaya çıkan, dinlenme halinde veya en ufak bir fiziksel aktivite sonrası görülen çarpıntılar dikkate alınmalı ve doktora başvurulmalıdır.