  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ah İzmir Ah! İzban arıza yaptı İzmirli yine perişan
Gündem

Ah İzmir Ah! İzban arıza yaptı İzmirli yine perişan

Yeniakit Publisher
2024-03-30 12:25:00 - 2024-03-30 12:27:23

İzmir’de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular trenden indi. Zor anlar yaşayan İzmirliler, raylardan yürüyerek istasyona ulaştı.

İzmirlilerin ulaşım çilesi...

Toplu ulaşım araçlarındaki bakım ve onarım yetersizliği, vatandaşların sıkça mağdur olmasına neden oluyor.

 

Bunlara son örnek İZBAN'da yaşandı..

İzmir'in metro ağı olan İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza yolculara zor anlar yaşattı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raylardan istasyona yürüdüler

Arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.

 

Birbirlerini raylardan yukarıya çekerek istasyona çıktılar

Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı.

Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnce çırak Özgür Özel'i uyardı: İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et!
İnce çırak Özgür Özel'i uyardı: İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et!

Siyaset

İnce çırak Özgür Özel'i uyardı: İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et!

İzmir'de YRP adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi
İzmir'de YRP adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

Gündem

İzmir'de YRP adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

İzmir Basmane'deki meşhur çukur sonunda kapatıldı!
İzmir Basmane'deki meşhur çukur sonunda kapatıldı!

Yerel

İzmir Basmane'deki meşhur çukur sonunda kapatıldı!

Bu sefer iyi düşün İzmir! Ya heykel ya hizmet! Soyer’den giderayak bir put daha
Bu sefer iyi düşün İzmir! Ya heykel ya hizmet! Soyer’den giderayak bir put daha

Gündem

Bu sefer iyi düşün İzmir! Ya heykel ya hizmet! Soyer’den giderayak bir put daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23