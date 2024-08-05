Ah Heniyye! Sizleri görünce umuda daha da bir sarıldık

Milat gazetesi yazarı Eyyüp Azlal, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehadetini ve Gazze'nin durumunu ele aldı. Azlal, Haniye'nin vefatının Filistinlilerin direnişini nasıl etkilediğini değerlendirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının oluşturduğu insani dramın altını çizen Azlal, Heniyye'nin cenazesinde yaşananları ve Filistinlilerin tepkilerini de paylaştı. İşte Eyyüp Azlal'ın yazısı:

"Ah Haniye! Ah Gazze! Vah Filistin…

Kime bıraktın gittin Gazze’nin yetimlerini.

Ve Filistinlilerin ağzında dua, dua, dua…

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“Ondan bize emanet olarak fethedilmesi gereken bir KUDÜS kaldı.”

İsrail, 7 Ekim sonrası senin ailenden altmış kişiyi şehid etti. Bu da yetmedi Kurban Bayramında üç evladın dört torunun Bayram günü şehid edildi.

Ah Haniye!..

Gönlüm bu cennet yüzlü çocukları görünce çok mahzun oluyor. Rabbim kabul buyursun. Bu dava için yetiştirdiği çiçekleri…

Yüce Mevla’m buyurmuş. “And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! (Bakara /155)

Ah Haniye!

Sen ne hayırlı bir insanmışsın. Cenazende bile fasıkları bir bir açığa çıkarıyorsun. İsrail’le, Amerika’yla İngilizlerle işbirliği yapanların maskesini düşürüyorsun. Sen ki Hamas lideriydin. Dünyanın önde gelen şahsiyetleri, devlet adamları cenazene geldi. Sözde Filistin Başkanı Mahmud Abbas, Doha’da cenaze törenine katılmadı. Hâlbuki Eylül 2016’da Şimon Peres’in cenazesine katılmıştı. Üstelik Mahmut Abbas, Şimon Peres’in cenazesinde ağlamıştı. Ve biz bu adamı ülkemizde meclisimizde konuşturacağız. Oysa seni bekliyorduk.

Ah Haniye!

Her şey Yedi Ekim’de başlamadı. Katliamların müsebbibi de Hamas değil. Bunları iddia edenleri kayda alın. Çünkü onlar Türk kimliği altında gizlenmiş siyonist artıklarıdır. Sen ki 1963’te doğduğunda baban şehid idi. Sen yaşarken çocukların şehid oldu. Torunların da şehid oldu sonra.

Ah Haniye! Senin hakkında ne demişti devlet büyüklerimiz. “Biz İsmail Haniye’yi gördüğümüz zaman Allah’ı hatırlıyorduk.

Ah Haniye! Şairin mısraları manidardı senin şehadetinden sonra.

Kuşları kanatlarından vurdular

Çocukları umutlarından

Göğün maviliğine şiir yazanları

Kurşunlarla susturdular

(Musa Yaşaroğlu)

Ah Haniye!

Bizim coğrafyamızda; Afrika’da, Anadolu’da, Filistin, Suriye ve Arabistan’da tam iki asırdır İngilizler ve Fransızlar kan kusturuyorlar. Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi Yahudileri üzerimize saldılar. Biz biliyoruz ki Yahudilerin şifreleri Tevrat’ta gizlidir. Tevrat’ın tahrif edilmiş ayetlerinde gizlidir. Freud, Adler gibi Yahudi psikologlar Tevrat’tan hareketle psikolojiye güya yeni açılımlar yaparken insanlığın iç dünyasını tahrif ettiler. Tevrat dikkatlice okunduğunda Freud’un psikolojide yapmak istedikleri rahatlıkla anlaşılacaktır. Psikoloji ilmi modernleşmeden önce bizim psikolojimiz bu kadar bozuk değildi.

Ah Haniye! Ah Gazze vah Filistin!

Bağlansa da yaralarımız kan akıyor artık. Dağlansa ne olacak ki. Yansa da dünyamız başımız dik Allah’a varacağız. Ortak acılarda birleşeceğiz. İnsanlık esir. Düşünceler bile tutsak. Vicdanlar sakat çıkmışken yarına biz Allah’tan ümidimizi kesmedik. Sizleri görünce umuda daha da bir sarıldık. (...)"