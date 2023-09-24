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Gündem Ah bu CHP kongreleri! Yine karakolda sona erdi Orakla saldırdı bir çekiç eksikti
Gündem

Ah bu CHP kongreleri! Yine karakolda sona erdi Orakla saldırdı bir çekiç eksikti

Yeniakit Publisher
2023-09-24 09:21:00 -
Ah bu CHP kongreleri! Yine karakolda sona erdi Orakla saldırdı bir çekiç eksikti

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde ki kavgada bir partilinin orak çıkartarak çevresindekilere sallaması üzerine çevredekiler müdahalede bulundu. Polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına alırken oy verme işlemine devam edildi.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Orakla kavgaya karışan bir partiliye alandakiler müdahalede bulundu. Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

POLİS YATIŞTIRDI

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren kavgada bir partilinin orak çıkartarak çevresindekilere sallaması üzerine çevredekiler müdahalede bulundu. Polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına alırken oy verme işlemine devam edildi.

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