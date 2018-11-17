Ağzının söylediğini kulağınız duysun!

Allah’a yer, ortam izafe etmek, “Yukarıda Allah var” gibi sözler söylemek,

“Haşâ Allah gelse seni elimden alamaz!” demek,

“Ulan senin Allahını, kitabı..” diye Adana taraflarında çok kullanılan tarzda küfretmek,

Eşine veya sevdiğine “Sana tapıyorum” demek,

Birisi için, “Onun hakkından Allah bile gelmez, ben nasıl geleyim?” şeklinde konuşmak,

Göğe doğru bakıp, “Bundan sonrasını sana bıraktım..” veya "Nedir ya, biraz da bizi gör!" veya "Bu nasıl adalet söyler misin?" diyerek saçmalamak,

“Lan, Allah’ın hiç işi kalmadı da seninle, benimle mi uğraşacak!."

"Bırak ya, bize ondan da hayır yok!" diye Allah'ı kastederek konuşmak, çok çok tehlikelidir, kişiyi dinden imandan çıkarabilir..

Ağzını temiz tut

Sadece konuşurken değil, her zaman fiziksel olarak da ağzı temiz tutmak, sağlık için en birinci kural..

Yedeğimiz, içtiğimiz ağızdan giriyor bedene ve eğer yanlış şeyler yiyip içiyorsak veya yararlı, doğru seçimler yaparak besleniyor olsak da ağzımızın temizliğine özen göstermiyorsak başımız dertte demektir. Er veya geç sonuçlarını acı şekilde görürüz.

Yanlış şeyler derken elbette sigara, alkol ve haram olan her türlü yenilip içilenlere işaret etmek istiyoruz.

Artık bütün dünya, hatta şarapçı Batı dünyası da alkolle mücadele için milyarlarca dolar harcıyor ve sayısız kurum ve kuruluşlarla kampanyalar yürütüyor. Geç oldu ama, itikadımızca haram olan alkolün, sadece kişinin bireysel sağlığını değil; toplumsal sağlığı da tahrip ettiğini, facialara yol açtığını fark ettiler.

Sigara için de öyle.. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasıyla ülkemiz bu menhuz illetle ciddi bir savaş içinde. Kanserin bir numaralı sebebi olduğundan hiç kuşku kalmadı. Bizim mücadelemizi daha ileriye taşıyıp, sadece kapalı ortamlarda değil, bir bütün şehrin park, bahçe ve sokaklarında 2013'ten beri sigara içilmesini yasaklayan New York gibi belediyeler bile var.