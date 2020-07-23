Ağzı bozuk, saygısız, topluma uzak... İstanbul Sözleşmesi’ni savunan feministten iğrenç mesajlar

yeniakit.com.tr 27 yaşındaki Pınar Gültekin, görüştüğü adamın evli olduğunu öğrenince konuşmayı kesti. Bunun üzerine kıskançlık krizine giren ve eşini aldattığının ortaya çıkmasını istemeyen Cemal Metin Avcı, Pınar’ı canide katletti. Pınar’ın öldürülmesinin ardından, kadına yönelik şiddeti körükleyen İstanbul Sözleşmesi tekrar gündeme geldi.

2011 yılında imzalanan ve 2014 senesinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, toplumlar arasındaki kültürel farklar gözetilmeden yapıldı. Türkiye’deki toplum yapısının Avrupai kurallarla çeliştiğini gözetmeyerek yapılan anlaşma, kadına yönelik şiddeti çözüme kavuşturmak yerine daha da alevlendirdi. 2014 senesinde 289 olan kadın cinayeti sayısı, maalesef 2019 senesinde 416’ya yükseldi. 2020’de ise, şu ana dek 139 kadın öldürüldü.

Halen İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyorlar

Buna rağmen feminist çevreler, Türk-İslam toplum yapısına uygun, yerli yeni kanunlarla kadına yönelik şiddetin çözüme kavuşturulmasına sıcak bakmayarak halen İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyor.

Sözleşmeyi savunan feministten rezil mesajlar

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını şiddetle isteyen feministlerin, paylaştıkları mesajlar da, bu topluma ne kadar yabancı olduklarını gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi üzerinden mesajlar paylaşan bir kadının, kullandığı ahlak dışı ifadeler mide bulandırdı.

AK Parti’ye alenen düşmanlık yapan feministin, bir de Türkiye’ye yönelik küfürler savurması dikkatlerden kaçmadı. İnsana saygısı olmayan, ülkesinin vatandaşlarını aklınca aşağılayabilen tiplerin İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkması da dikkat çeken bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti.