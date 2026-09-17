Ağustosta 127 bin 410 konut satıldı, ikinci el satışlar yüzde 19,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında Türkiye genelinde 127 bin 410 konut satıldığını açıkladı. Kurumun Ağustos 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378'e, ikinci el satışlar yüzde 19,4 azalarak 83 bin 32'ye geriledi. Toplam satışların yüzde 34,8'ini ilk el, yüzde 65,2'sini ikinci el konutlar oluşturdu.

İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279'a indi. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde yıllık değişim aynı çıktı: ilk el satışlar yüzde 4,5, ikinci el satışlar yüzde 19,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde karşılaştırma bir önceki ayla yapılıyor; bu ölçümde ilk el satışlar yüzde 3,5, ikinci el satışlar yüzde 0,7 arttı.

Yabancılara 1938 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1938 oldu. Yabancı alıcıların toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde ise yabancılara satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141'e indi.

Ağustosta ülke uyruklarına göre en fazla konut 343 satışla Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 147 konutla Ukrayna, 140 konutla İran vatandaşları izledi.

İlk el iş yeri satışları yüzde 5,2 arttı

İş yeri tarafında ilk el satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 5 bin 172 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 11,1 azalarak 10 bin 765'e indi.