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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda ise yüzde 17,90 oldu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:02
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,59 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 27,13 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,33 ile TR90 (Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Ordu ve Gümüşhane)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 14,50 ile TR90 (Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 20,52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Ağustos 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 304 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 59 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TCMB beklenti anketinde, ağustos ayında TÜFE beklentisi yüzde 1.15'e, yıl sonu TÜFE ise yüzde 13.88'den 16.45'e çıkarılmıştı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,15 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,13, en yüksek yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlenmişti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,64 düzeyinde gerçekleşmişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:02
  1. Osmaniye
  2. Ordu
  3. Kahramanmaraş
  4. Hatay
  5. Gümüşhane
  6. Artvin
  7. İstanbul
  8. Ankara
  9. Enflasyon
  10. Ağustos
  11. Trabzon
  12. Giresun
  13. Rize

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