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Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım’dan sağduyu çağrısı

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, son günlerde takımları üzerinde oyunlar oynandığını belirterek herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

12 Mart 2019 Salı 17:00
Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım’dan sağduyu çağrısı

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, son günlerde takımları üzerinde oyunlar oynandığını belirterek herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.


Yaptığı yazılı açıklama ile sporun evrensel olarak barış ve kardeşlik dili olduğunu vurgulayan Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, her renkten ve ırktan milletleri bir araya getiren tek birleştirici unsurun spor olduğunu ifade etti. Bu bağlamda futbol oynamaya gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Yıldırım “Ülkemizin kardeşliğe ve birlikteliğe ihtiyaç duyduğu böylesine bir zamanda ısrarla provokasyon çıkaranlara da yüce devletimizin en kısa zamanda gerekeni yapacağından eminim. Hal böyleyken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milletini, bölünmez bir bütünlükte gördüğünü her daim bilen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak; geçtiğimiz günlerde Siirt Atatürk stadyumunda oynanan Ağrıspor- Siirtspor maçı öncesi ve sonrasında yaşanan vahim olaylardan dolayı devletimizi aciz gösteren, kadim iki ilin hatta bölgesel olarak bölge illerinin halklarını karşı karşıya getirdiği, halkları kin ve nefrete ittiği için yetkili ve görevlileri şiddetle kınıyorum” dedi.


Ağrıspor ile Siirtspor arasındaki yaşanan olaylara vurgu yapan Başkan Mehmet Yıldırım, “Hatta önümüzdeki günlerde Yüksekova’da oynanacak olan maç öncesi böylesi bir gerginliğe ve tartışmaya sebep olmaları da cabası olmuştur. Bu yetkililer devletimizin ve milletimizin arasına; aldığı, uyguladığı ve takındığı tavırlar ve kararlar neticesinde nifak tohumları ekmiş, illerimizin vatandaşlarını karşı karşıya getirerek linç kampanyası başlatmış, hakaret ve taciz içeren birçok olayın azmettiricisi olmuştur. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanına yakışır bir devlet adamlığı göstermediği ve halkları kine, öfkeye ve nefrete azmettirdiği için sorumlu kişiler hakkında gereken iş ve işlemlerin yapılması gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:00
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