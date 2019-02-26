Ağrı’nın erkek güreş takımı yarı finale yükseldi
Muş’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Ağrı erkek Güreş takımı yarı finale yükseldi.26 Şubat 2019 Salı 17:48
Muş’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Ağrı erkek Güreş takımı yarı finale yükseldi.
Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup müsabakaları 23-25 Şubat 2019 tarihleri arasında Muş Yeni Spor Salonunda yapıldı. 9 ilden toplam 150 sporcu ve antrenörün katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup müsabakalarında Ağrı’yı temsil eden erkek Güreş takımı gruplarında 7 madalya kazanarak yarı finale yükseldi.
Dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir: Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükselen takımı ve antrenörleri Oğuz Öztemiz’itebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Alınan dereceler şöyle;
34-38 Kilo- Cihat Elkatmış 2.
41 Kilo- Ferhat Karakuzu 3.
44 Kilo-Adem Güllü 1.
48 Kilo-Semih Akpolat 2.
57 Kilo- Bekir Kısak 3.
62 Kilo- Barzan Kaçar 2.
85 Kilo- Muhammet Aktaş 2.
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