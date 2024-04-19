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Aktüel Ağrı’daki öğrencilere “İyilik tır’ı” yola çıktı
Aktüel

Ağrı’daki öğrencilere “İyilik tır’ı” yola çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:33:00 -
Ağrı’daki öğrencilere "İyilik tır’ı" yola çıktı

Ağrı’daki okullarda eğitim gören öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’daki çocuklara 5 bin oyuncak ve 2 bin kitap gönderdi.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okullar ile depremlerde en çok yıkım ve can kaybının olduğu illerden Hatay’daki okulların “kardeş okul” olması için başlatılan çalışma tamamlandı. Alpaslan Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmadan dolayı onları tebrik etti ve içerisinde oyuncak bulunan kolilerin tır’a yüklenmesine yardım etti. Tır, yapılan duanın ardından Hatay’a uğurlandı. Koç, şunları kaydetti: “Öğrencilerimiz yaklaşık 5 bin tane hiç kullanılmamış oyuncakları kendileri temin ettiler. Yine Hatay’daki öğrencilerin isteği doğrultusunda 2 bin kitap hazırladı.” Öğrencilerden Muhammet Celal Yaşar ise Hatay’daki arkadaşlarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Onların yanındayız, destek olacağız. Hatay’daki arkadaşlarımız da bunu bilsin, onların yanındayız ve her zaman yanlarında olacağız. Yardım ettiğimiz için mutluyuz, umarım onlar da mutlu olur” dedi. Irmak Efe de her zaman Hataylı arkadaşlarının yanlarında olacaklarını dile getirdi.

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