Ağrı'da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araçla halı saha servis minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.08 Eylül 2018 Cumartesi 08:36
Yazıcı Barajı yolu mevkisinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile halı sahaya yolcu taşıyan minibüs çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
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