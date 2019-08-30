Ağrı’da Zafer Bayramı coşkusu

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları Abide Meydanı’nda saat 09.00’da Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Abide Meydanında yapılan Zafer Bayramı kutlamaları sona erdi. Ardından Valilikte düzenlenen tebrikat programında Ağrı Valisi Süleyman Elban tebrikleri kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen tebrikat programının ardından Zafer Bayramı kutlamaları Erzurum Caddesi’nde düzenlenen programla sürdü. Burada düzenlenen program,Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın törene katılan asker ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Ortaokul ve Lise öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından, Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan folklor ekibi programa katılanlara gösterilerini sundu.Öğrenci ve askeri birliklerin geçişi ile Erzurum Caddesinde düzenlenen tören sona erdi.

Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları son olarak Orduevinde Gazi ve şehit yakınları onuruna verilen resepsiyonla sona erdi.