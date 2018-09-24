THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ağrı’da trafik kazası: 3 kişi yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:56
Ağrı’da trafik kazası: 3 kişi yaralı

Kaza, Ağrı-Hamur karayolu Ahmed-i Hani Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 04 AR 062 ve 41 PK 587 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:56
  1. Ağrı
  2. ağrı
  3. trafik kazası
  4. Ahmed-i Hani Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan aktı!
    1. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan..
    2. Yeni havalimanı ne zaman açılacak?
    3. Trump köşeye sıkışacak! Hindistan'dan..
    4. Türkiye üzerine kirli oyun! 400..
    5. “Trump ne derse dinlerim”
    6. Netanyahu ile Putin telefonda görüştü!
    7. Esenyurt'ta klima fabrikasında yangın!
    8. Şikayetler arttı, iletişim..
    9. Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi..
    10. Irak'ta Türkmenler adayını belirledi!
    11. Esame listesinde ilginç Güneş hatası!
    12. Meksika'da sel: 5 kişi öldü
    13. Binyamin Netanyahu'dan S-300 açıklaması!
    14. Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş..
    15. Ağrı’da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    16. Fenerbahçe’de 8 yıldız ilk kez derbide
    17. Vicdansız hırsızlar sadaka kutusunu..
    18. Teknik Direktörü Cocu ilk kez bir..
    19. Atiba Hutchinson 5 ay sonra 11'de
    20. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Gambiya..
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019