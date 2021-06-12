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Gündem Ağrı'da teröristlerle çatışma! 1 terörist öldürüldü
Gündem

Ağrı'da teröristlerle çatışma! 1 terörist öldürüldü

Ağrı'da teröristlerle kahraman Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Olayda bir terörist öldürüldü. Ayrıca 1 kahraman Mehmetçik'in yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:41:00 - 2021-06-12 15:44:43
Ağrı'da teröristlerle çatışma! 1 terörist öldürüldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir terörist öldürülürken, bir asker hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Iğdır-Doğubayazıt arasında Ağrı Dağı bölesinde teröristlerce zırhlı araca el bombası atıldı. Patlamanın etkisiyle bacağına şarapnel parçası saplanan bir asker yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olayın ardından başlatılan operasyonda bir terörist öldürüldü.

Kaçmaya çalışan teröristlerin yakalanması için çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

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