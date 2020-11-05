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Aktüel Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:20:02 -
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Hamur ilçesinde örgütlü olarak tefecilik suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 696 bin 500 lira tutarında 11 adet borçlanma senedi, 22 adet müştekilere ait tapu, 100 bin lira tutarında çek, 9 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 5 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 5 ajanda ile çok sayıda banka dekontu ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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