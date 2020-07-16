  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağrı'da selden zarar gören köyde yaralar sarılıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:25:02 -
Ağrı'da selden zarar gören köyde yaralar sarılıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da 3 gün önce etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 4 evin kullanılamaz hale geldiği Kavak köyünde, ekiplerce başlatılan çalışmalarla vatandaşların yaraları sarılıyor.

İl merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Kavak köyünde, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aras EDAŞ ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sel sularının köyün içine getirdiği taş ve kumlar, iş makineleriyle köy dışına taşınıyor.

AFAD ekipleri de evleri selde zarar görerek kullanılmaz hale gelen 4 aileyi, köy meydanında kurdukları çadırlara yerleştirdi.

Ağrı'nın Kavak köyünde 13 Temmuz'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde, 4 ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale gelmiş, evlerinde mahsur kalan 6 kişi köylülerce kurtarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı