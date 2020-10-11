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Aktüel Ağrı'da şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı
Aktüel

Ağrı'da şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 10:53:49 -
Ağrı'da şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum'a uğurlandı.

Ağrı Dağı kırsalında devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olan 31 yaşındaki Dokumacı için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak alana getirilen şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Dokumacı'nın özgeçmişi okundu, dua edildi.

Dokumacı'nın naaşı, askeri uçağa konularak memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene, Ağrı Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ve vatandaşlar katıldı.



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