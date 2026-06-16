'OTO GALERİYİ KAPATIP YURTDIŞINA KAÇTI' İddianamede, mağdur Okan D.'nin Şahin Çolak'a aralarındaki sözlü anlaşma gereği satması için Land Rover marka aracını bıraktığı, Çolak'ın aracı üçüncü kişilere verdiği, Okan D.'nin aracını geri istediğinde ise, alıcıların otomobili Çolak'tan parasını ödeyerek satın aldıklarını öğrendiği, böylece dolandırıcılık suçunun mağdurlarından bir olduğu yer aldı. İddianamede müşteki olarak adı geçen Yusuf A.'nın ise Mercedes-Benz marka aracını 4 milyon 500 bin lira karşılığında noter aracılığıyla Çolak'a sattığı, ancak satış bedelini alamadığı ardından da galerisini kapatıp yurtdışına kaçtığı yer aldı. Soruşturma kapsamında alınan müşteki beyanları, tanık anlatımları ve MASAK raporlarının incelendiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin çeşitli şirketler üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirket ve şahsi hesaplar arasında dolaştırılarak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı da ifade edildi.