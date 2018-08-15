Ağrı'da PKK operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nce; Doğubeyazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde yapılan operasyonlarda, DBP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş’ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda örgütsel malzemeyle birlikte 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alınmıştır" denildi