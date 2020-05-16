  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Ağrı’da öğretmenlere "Eğitim Koçluğu" programı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle gönüllü öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "Eğitim Koçluğu" programı uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:26:48 -
Ağrı’da öğretmenlere "Eğitim Koçluğu" programı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle gönüllü öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "Eğitim Koçluğu" programı uygulanacak.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında "Eğitim Koçluğu" ile ilgili protokol gerçekleştirildi. E-konferans yoluyla gönüllü öğretmenlere yönelik "Eğitim Koçluğu" programı sunulacak. 20 saat sürecek olan eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecek. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Modern eğitimin önemli adımlarından olan Koçluk Sistemi, öğretmenin sadece sınıf içerisinde değil sosyal yaşam alanlarında da öğrencisinin yanında olmasını amaçlar, bu yaklaşım öğrencinin sosyal ve ruhsal olarak gelişimini de pozitif yönden etkiler. Öğrenci bir profesyonel eşliğinde eğitimin değişmez unsuru olduğunu daha net bir şekilde görür. Bu yüzden öğretmen arkadaşlarımın bu faydalı meslekî gelişim etkinliğine katılım göstereceğinden şüphem yoktur"dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı