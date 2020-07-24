  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:15:56 -
Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki 06 FN 4326 plakalı minibüs, Ağrı-Patnos kara yolunun Kuruyaka köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Araçta bulunan Efkan (7) ve Efecan Yıldız (13) ile Şafi Dilmaç (20) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü ile Abdullah, Furkan, Ömer Ali, Alkın ve Zeynep Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı