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Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Bayramın birinci günü Ağrı'da kaybolan ve tüm arama çalışmalarına rağmen hakkında bir bulguya rastlanılamayan Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

29 Haziran 2018 Cuma 16:43
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları, 15'inci günde de sürdürülüyor. Köydeki ana foseptiği vidanjörle boşaltıp arama yapan ekipler, Leyla'yı bulamadı. 

Sabah başlayan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi.

Ağrı Belediyesine ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla'yı burada da bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda 'Mavi' isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü. 

15 GÜNDÜR KAYIP LEYLA'DAN YENİ FOTOĞRAF

Öte yandan 15 gündür kayıp Leyla’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Aile fertlerinden temin edilen fotoğrafta Leyla’nın güzelliği ve şirinliği dikkat çekti.

Son fotoğrafta Leyla’nın parmağını ağzına götürerek gülümsediği gözlendi. 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:43
  1. Ağrı
  2. kayıp leyla

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  • HAKANHAKAN7 sa önce
    BU GÜNKÜ HABERLERDE KÖYDEKİ TÜM KUYULARIN BOŞALTILIP KIZIN ARANDIĞI YAZIYOR.BENCE EVLERİN TAVAN ARALARINA DA BAKMALIDIR JANDARMA.ARAZİ VE KUYU ARAMASI DIŞINDA EV İÇİNDE YER KAZMAK SURETİYLE GÖMÜLEBİLİR VEYA TAVAN ARASINDA SAKLAYABİLİRLER BU ÇOCUĞU.
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