Ağrı’da 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Ağrı’da Fatih Mahallesi’nde 2 aile arasında meydana gelen kavgada kan döküldü.

Ağrı’da Fatih Mahallesi’nde 2 aile arasında meydana gelen kavgada kan döküldü. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi’nde Ulutaş ve Taşdemir aileleri arasında sebebi öğrenilemeyen kavgada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada K.T. hayatını kaybederken 10 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı ve bazı kişilerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kavganın ardından yaralılar Ağrı’daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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