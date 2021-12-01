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Gündem Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş' operasyonu başlatıldı
Gündem

Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş' operasyonu başlatıldı

Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 910 personel görev alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:00:00 -
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelin katılımıyla "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Ağrı ve Iğdır'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 77 operasyonel timdeki 910 personel görev yapıyor.

 

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