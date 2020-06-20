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Aktüel

Ağrı merkezli dev operasyon: 642 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Ağrı merkezli İran ülkesi ile Van ve Tekirdağ illerini de kapsayan Uluslararası düzeyde Göçmen Kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda gerçekleşen operasyonlar kapsamında 642 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:41:10 -
Ağrı merkezli dev operasyon: 642 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce Ağrı merkezli İran ülkesi ile Van ve Tekirdağ illerini de kapsayan Uluslararası düzeyde Göçmen Kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda gerçekleşen operasyonlar kapsamında 642 kaçak göçmen yakalandı.


Ağrı Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce Ağrı merkezli, İran ülkesi ile Van ve Tekirdağ illerini de kapsayan Uluslararası düzeyde Göçmen Kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takipli çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli şahıslara 16.06.2020 tarihinde eş zamanlı gerçekleşen operasyon neticesinde; 26 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanmış, yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları tespit edilen toplamda 642 göçmen şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapılmış, 26 araca adli mercilerce el konulmuş, sahte belge düzenlenmesinde kullanılan kaşe, numaratör, baskı makineleri, bilgisayar ve çok sayıda sahte pasaport ile sahte İkamet İzin Belgesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirilmiştir.“

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