THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ağrı kesicilerde kalp ve felç riski var

Aşırı ağrı kesici almak bağımlılık yapabiliyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:57
Ağrı kesicilerde kalp ve felç riski var


Ağrının çok çeşitli tipleri bulunuyor. Bunların hepsinin farklı tedavileri var. Ağrıyı azaltmak mümkün.. Fakat ilaç ağrıya maske olabilir.

Ağrı kesicilerin; aspirin benzeri ağrı kesiciler, morfin benzeri olanlar, nöropatik ağrıda kullanılan antiepileptik ve antidepresanlar gibi alt tipleri var.

Ağrı önemli bir alarmdır; vücutta ters giden bir şey olduğunu gösterir.

Ağrıdan korkmayın ama ağrının bir alarm olduğunu bilin ve bir hekime danışın.

Ağrınızı tanıyın; yanma, batma, elektriklenme, kaşınma...

Her ağrı, ağrı kesici ile geçmez

Ağrı zili çaldığında vakit kaybetmeden doktora gidin.

Ağrı kesiciyi; ağrı başlamadan önce mi, hisseder hissetmez mi almalıyız?

Sürekli kullanılan ağrı kesiciler, ağrıyı artırır. Migren gibi ağrılarda; ağrı başlar başlamaz ilaç alınırsa etkinliği artar. Akut apandisit gibi ağrılı durumlarda ağrı kesici kullanmak ise olayı maskeler.

Kimler ağrı kesici kullanırken dikkatli olmalı?

Hamilelerin, emzirenlerin, çocukların, yaşlıların ve başka ilaç kullananların dikkatli olması gerekiyor.

65 yaş sonrası başlıbaşına sorun

İsviçre’de 116 bin 429 hastanın verilerinin incelendiği bir araştırmaya göre, reçetesiz alınan birçok ağrı kesici, uzun süreli kullanıldığında başta yaşlılar olmak üzere, bünyesi hassas olanlarda inme ve kalp krizi riskini artırıyor.

Araştırmaya göre etken maddesi “ibuprofen” olan ağrı kesici ilaçlar, inme riskini 3 kat, “diclofenac” ve “etoricoxib” içeren ilçlar ise kalp krizi ve inmeden ölme riskini 4 kat artırıyor. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başkanı Bern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peter Juni şunları söyledi: “Eğer sadece başınız ağrıdığında ilaç alıyorsanız, 65 yaşın altındaysanız, kalp hastalığınız yoksa, kolesterol verileriniz normalse ve sigara içmiyorsanız sorun yok. Risk altında olanlar, daha çok kronik ağrıları olduğu için sürekli ilaç alan ve kalple ilgili sağlık sorunu olan yaşlılar. Ağrı kesiciler onlarda riski artırıyor.” Ağrı kesicilerin aşırı kullanımı, “bağımlılık” da yapıyor. Özellikle orta yaş ve sonrasında görülen sık ağrı kesici kullanımı, bilim adamlarınca alkol ve sigara bağımlılığı gibi kişinin kendi kendine asla vazgeçemediği ve tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:57
  1. Ağrı
  2. ağrı kesici
  3. ağrı kesicinin zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    1. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    2. TSK Münbiç'te 56. devriyeyi..
    3. Ünal Karaman'ın annesi vefat etti
    4. TSK'dan Münbiç'te 56'ncı devriyeyi..
    5. 6 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı
    6. Bir kayıp haberi de Gümüşhane'den geldi
    7. Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda..
    8. Nefes kesen maçta kazanan yok! 2-2
    9. Azez'de büyük patlama! Ölü ve..
    10. Burdur'da dün kaybolan yaşlı kadın,..
    11. Buldan'dan, Erkan Baş ve Barış Atay..
    12. ‘Çarpıntım var!’ paniği
    13. Sivas'ta lise kantinini soyan şahıs..
    14. Kardeşini bıçakladı, ambulans gelene..
    15. Kucka kulübü şikayet etmişti kadro..
    16. NASA'dan dünyayı korkutan uyarı!
    17. Başbakan imzaladı... Rus Ordusu'nda..
    18. Gelin arabası kaza yaptı! Çok sayıda..
    19. Burdur'da kayıp kadın, ormanda bulundu
    20. Halil Halid Paşa kimdir?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti