Ağrı kesicilerde kalp ve felç riski var



Ağrının çok çeşitli tipleri bulunuyor. Bunların hepsinin farklı tedavileri var. Ağrıyı azaltmak mümkün.. Fakat ilaç ağrıya maske olabilir.

Ağrı kesicilerin; aspirin benzeri ağrı kesiciler, morfin benzeri olanlar, nöropatik ağrıda kullanılan antiepileptik ve antidepresanlar gibi alt tipleri var.

Ağrı önemli bir alarmdır; vücutta ters giden bir şey olduğunu gösterir.

Ağrıdan korkmayın ama ağrının bir alarm olduğunu bilin ve bir hekime danışın.

Ağrınızı tanıyın; yanma, batma, elektriklenme, kaşınma...

Her ağrı, ağrı kesici ile geçmez

Ağrı zili çaldığında vakit kaybetmeden doktora gidin.

Ağrı kesiciyi; ağrı başlamadan önce mi, hisseder hissetmez mi almalıyız?

Sürekli kullanılan ağrı kesiciler, ağrıyı artırır. Migren gibi ağrılarda; ağrı başlar başlamaz ilaç alınırsa etkinliği artar. Akut apandisit gibi ağrılı durumlarda ağrı kesici kullanmak ise olayı maskeler.

Kimler ağrı kesici kullanırken dikkatli olmalı?

Hamilelerin, emzirenlerin, çocukların, yaşlıların ve başka ilaç kullananların dikkatli olması gerekiyor.

65 yaş sonrası başlıbaşına sorun

İsviçre’de 116 bin 429 hastanın verilerinin incelendiği bir araştırmaya göre, reçetesiz alınan birçok ağrı kesici, uzun süreli kullanıldığında başta yaşlılar olmak üzere, bünyesi hassas olanlarda inme ve kalp krizi riskini artırıyor.



Araştırmaya göre etken maddesi “ibuprofen” olan ağrı kesici ilaçlar, inme riskini 3 kat, “diclofenac” ve “etoricoxib” içeren ilçlar ise kalp krizi ve inmeden ölme riskini 4 kat artırıyor. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başkanı Bern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peter Juni şunları söyledi: “Eğer sadece başınız ağrıdığında ilaç alıyorsanız, 65 yaşın altındaysanız, kalp hastalığınız yoksa, kolesterol verileriniz normalse ve sigara içmiyorsanız sorun yok. Risk altında olanlar, daha çok kronik ağrıları olduğu için sürekli ilaç alan ve kalple ilgili sağlık sorunu olan yaşlılar. Ağrı kesiciler onlarda riski artırıyor.” Ağrı kesicilerin aşırı kullanımı, “bağımlılık” da yapıyor. Özellikle orta yaş ve sonrasında görülen sık ağrı kesici kullanımı, bilim adamlarınca alkol ve sigara bağımlılığı gibi kişinin kendi kendine asla vazgeçemediği ve tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olarak görülüyor.